Сегодня глава региона Игорь Артамонов встретился с детьми-новаторами. Встреча прошла в ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского. Школьники из Липецка, Воловского и Лебедянского районов представили свои рационализаторские проекты. В частности, сортировщик овощей, сельскохозяйственную машину с шагающим шасси и машину для винтовой кладки кирпичей.

«Я очень рад, что у нас есть педагоги, которые способны пробудить рационализаторские идеи у ребёнка. Чтобы придумать такие проекты для сельского хозяйства, нужно там жить и не один год. Важно выявлять и всячески поддерживать сельскую молодёжь, которая сможет взять на себя ответственность за нашу регион и страну, развитие экономики», – отметил Игорь Артамонов.

Свои проекты школьники подготовили в рамках образовательного проекта «Дети-новаторы Липецкой области». Он основан на авторской методике председателя Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов профессора ЛГПУ Вячеслава Тигрова и направлен на обучение школьников изобретательству через развитие у них навыков творческого мышления.

В качестве пилотных были выбраны школы в Воловском и Лебедянском районах. Для детей провели мастер-классы по обучению изобретательской деятельности, экскурсии на предприятия и помогли разработать проекты.

«Мы посмотрели историю достижений студентов, которые уже получают патенты и внедряют свои новшества на предприятиях региона. И решили развивать навыки рационализаторства у детей школьного возраста. Цель проекта – вовлечь как можно больше детей и монетизировать их идеи. Чтобы молодежь могла перекладывать свои проекты в бизнес-формат и продавать их предприятиям», – отметил заместитель главы администрации Липецкой области Александр Рябченко.

«Проект необходимо масштабировать и развивать во всех районах Липецкой области. Это поможет молодым людям стать самодостаточными и увидеть перспективу своего развития», – сказал Игорь Артамонов.

Сегодня дан старт второму этапу регионального образовательного проекта «Дети-новаторы Липецкой области». К нему присоединилась учителя средней школы № 59 Липецка. Они пройдут обучение методикам активизации творческого мышления учащихся, которые в дальнейшем будут применять в своей педагогической практике.

В ходе встречи также были подписаны соглашения о сотрудничестве между ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского и партнерами: средней школой № 59 «Перспектива» г. Липецка, ООО «Лебедяньмолоко», ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября», ООО «Теплосфера», МБУ «Технопарк-Липецк» и ПАО «Грязинский культиваторный завод». В рамках соглашений планируется поддержка и содействие реализации проекта со стороны организаций-партнеров.

Работа главных инициаторов и исполнителей проекта была отмечена областными наградами. Игорь Артамонов вручил благодарность главы администрации Липецкой области профессору, заведующему кафедрой технологии и технического творчества В.П. Тигрову, доценту ЛГПУ имени П.П. Семенова-Тян-Шанского Т.Н. Шипиловой и учебному мастеру, руководителю Центра молодежного инновационного творчества «Перспектива» А.Г. Гвоздевой.