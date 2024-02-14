Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел встречу с генеральным директором АО «Липецкцемент» Сергеем Смирновым. Они обсудили перспективы работы и планы развития компании, участие в социальных проектах, уровень зарплат работников, меры поддержки.

Сергей Смирнов рассказал губернатору о планах развития предприятия. В 2024 году АО «Липецкцемент» вошел в холдинг ЦЕМРОС, который объединяет 18 цементных заводов, а также более 30 карьеров по добыче нерудных материалов. В компании работает более 10 тысяч сотрудников. Перевод к филиальной структуре позволит централизовать закупки и логистику, упростить продажи, сократить финансовые издержки.

АО «Липецкцемент» поставляет цемент предприятиям Липецкой, Воронежской, Тамбовской, Орловской, Курской, Тульской, Московской областей и Москвы. «Липецкцемент» инвестирует в образовательные проекты, благоустройство социальных объектов. В средней школе №9 Липецка сделали ремонт помещений,классы «Робототехника», «Юный химик» оснастили лабораторным оборудованием, мебелью, профориентационными стендами.В детский сад № 14 передали специальное оборудование для занятий робототехникой, в елецком колледже экономики и отраслевых технологий помогли обустроить коворкинг и медиазоны по программе «Профессионалитет». Также предприятие поддерживает спортивные комплексы и дворцы культуры.

«Мы рады, что есть предприятия, которые проявляют социальную ответственность и всегда готовы поддержать бизнес в реализации такихпроектов», – отметил Игорь Артамонов.