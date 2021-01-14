Глава региона Игорь Артамонов встретился с генеральным директором АО «Рафарма» Владимиром Ильюшиным. Он поблагодарил компанию за помощь региону в 2020 году в борьбе с распространением коронавирусной инфекции и вручил благодарственное письмо. В период острой потребности «Рафарма» помогла области и стране с производством и поставками препаратов, которые используются при лечении от коронавируса, такими как цефтриаксон, левофлоксацин, азитромицин.

«Мы благодарны вам за помощь. В период пандемии врачам особенно важна поддержка и власти, и бизнес-сообщества, и каждого жителя Липецкой области. Уверен, ваш пример будет показателен для других предприятий региона», – подчеркнул Игорь Артамонов. Игорь Артамонов и Владимир Ильюшин также обсудили перспективы сотрудничества и планы развития компании.

АО «Рафарма» – это многопрофильный фармацевтический комплекс полного цикла по производству антибиотиков, противоопухолевых препаратов и других лекарственных средств, расположенный в Тербунком районе Липецкой области. Производственные мощности «Рафарма» способны обеспечить по отдельным позициям высококачественных и эффективных антибиотиков и противоопухолевых препаратов от 15% до 100% рынка ЛС России по цене в 1,5-2 раза ниже импортных аналогов. В 2020 году АО «Рафарма» реализовало инвестпроект по строительству участка мягких лекарственных форм с объемом инвестиций 165 млн руб. и созданием 18 рабочих мест.

Компания ведет активную социальную политику. В частности, помогает специальной школе-интернату села Вторые Тербуны, центру социальной защиты населения по Тербунскому району, спортивному клубу «Русь, аграрно-технологическому техникуму с подготовкой программы по обучению с последующим трудоустройством на АО «Рафарма». Компания поддерживает социальные и спортивные мероприятия, проводимых администрацией Тербунского района.