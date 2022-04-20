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Глава региона Игорь Артамонов провёл встречу с митрополитом Липецким и Задонским Арсением. Обсуждались организационные вопросы подготовки к празднованию Пасхи и возможность доставки в Липецкую область Благодатного огня.

«Мы провели дружественную беседу накануне светлого праздника Пасхи. Обсудили ряд аспектов дальнейшего сотрудничества. Взаимодействие с епархией важно для сохранения традиций, укрепления связи между поколениями, воплощения в жизнь идей гуманизма и добра», – прокомментировал Игорь Артамонов.