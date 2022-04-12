Игорь Артамонов провел встречу с главой Усманского района Владимиром Мазо. Они обсудили социально-экономическое развитие, реализацию нацпроектов, работу с жителями. Владимир Мазо рассказал о достижениях района. В частности, Усманский район — победитель межрегионального этапа и финалист Национальной премии «Бизнес-Успех» в номинации «Лучший муниципалитет», занимает первое место в области по валовому сбору масличных культур и переработке ликвидной древесины. Достигнуты высокие показатели по сбору тепличных культур и ягод. Строятся социальные объекты. Введена новая школа на 800 мест, проведен капитальный ремонт в девяти образовательных организациях, созданы шесть Точек роста. Проведена реконструкция парка отдыха, капитальный ремонт ведется в пяти досуговых центрах.

Глава области оценил высокие показатели, которых удалось достичь в Усманском районе в разных областях — строительстве, сельском хозяйстве и многих других. «Это — положительные тенденции. Но есть и вопросы, которые требуют дополнительного внимания. Жители района жалуются на невысокую зарплату. Необходимо поговорить с руководством крупных предприятий и рассмотреть возможность ее повышения. Также уделите внимание развитию малого бизнеса, выдаче соцконтрактов владельцам личных подсобных хозяйств. Наша задача — улучшить качество жизни жителей», — сказал Игорь Артамонов.

На встрече были затронуты вопросы, которые еще требуют решения, к примеру, — реконструкция водозабора, ремонт сетей водоснабжения, строительство детсада с начальной школой, выделение служебного жилья врачам, сфера ЖКХ. Игорь Артамонов поблагодарил Владимира Мазо за работу и пожелал успехов на предстоящих выборах главы администрации района, которые состоятся 26 апреля.

«Вы многое сделали, но предстоит еще больше сделать. Надеюсь, депутаты и жители поддержат и одобрят вашу кандидатуру»,— сказал Игорь Артамонов. Встречи главы администрации Липецкой области с главами районов области продолжатся.