Игорь Артамонов встретился с известными олимпийскими призерами и чемпионами

Глава региона Игорь Артамонов сегодня встретился с легендами отечественного спорта. В рамках Всероссийской акции «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту России» Липецкую область посетили именитые российские олимпийцы: двукратная олимпийская чемпионка по волейболу Нина Смолеева, самая титулованная российская спортсменка в академической гребле, трёхкратный призёр олимпийских, многократный победитель всесоюзных и международных регат Антонина Зеликович, бронзовый призер олимпийских игр по баскетболу, чемпион мира Владимир Жигилий, олимпийская чемпионка по волейболу Ирина Макогонова.

Встреча проходила в администрации Липецкой области. Гости отметили перспективы развития спорта в регионе. Они высоко оценили увиденные спортивные объекты в Грязях, Лебедяни, Липецке, которые посетили в рамках визита, и отметили потенциал липецких спортсменов.

«Здорово, что вы посещаете разные города и вдохновляете юных спортсменов на достижения. Мы, в свою очередь, развиваем инфраструктуру. В районах у нас есть и бассейны, и искусственные поля, и крытые комплексы, сейчас достраиваем спортивный комплекс в Долгоруково. Начали возводить футбольный манеж в Липецке. У нас много планов, проектов. Один из них – центр подготовки гребцов-академистов», – сказал Игорь Артамонов.

«Липецкая область очень спортивная. В сельских центрах достаточно оборудования, нам есть с чем сравнивать. В наших поездках видели и мячи из тряпок, и кривые кольца. Сегодня мы встречались с маленькими девочками, которые занимаются волейболом, и они нас долго не отпускали. У детишек глаза горят, это очень вдохновляет», – отметила двукратная олимпийская чемпионка во волейболу Нина Смолеева.

Всего к проекту «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту России» на сегодняшний день присоединились около ста олимпийских чемпионов. За шесть лет делегация посетила свыше 500 городов России, 63 региона. Основная цель проекта – содействие реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», развитие массового детского спорта малых городов и сёл, поддержка старшего поколения, привлечение детей и молодежи к регулярным занятиям спортом, развитие материально-технической базы детского спорта.