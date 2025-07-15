Игорь Артамонов встретился с командиром первого в Липецкой области именного артдивизиона имени Ивана Флёрова

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с командиром первого в Липецкой области именного дивизиона имени Ивана Флёрова. Он был создан в августе 2022 года. «Настоящая боевая семья – сплочённая, опытная», — считает руководитель региона.

Игорь Артамонов подчеркнул, что с командованием дивизиона он постоянно на связи, однако личные встречи — возможность ещё раз обсудить обеспечение военнослужащих: технику, снабжение, быт. Глава области акцентировал внимание на том, что запросы наших военнослужащих решаются оперативно.

«О родных не забываем. Социальный куратор у каждой семьи. У детей — бесплатное горячее питание, выплаты к школе, отдых в лагерях. Делаем всё, чтобы ребята знали – дома о них заботятся. И ждут. С такими парнями Победа – вопрос не веры, а времени», — подытожил Игорь Артамонов.