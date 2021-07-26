Глава региона Игорь Артамонов встретился с личным составом УМВД России по Липецкой области. Он рассказал о развитии региона, обсуждались вопросы организации взаимодействия с органами внутренних дел по обращениям и заявлениям граждан по линии обеспечения общественного порядка на территории региона. Игорь Артамонов поблагодарил личный состав областной полиции за работу по защите прав и законных интересов граждан.

«Главный принцип для нас – «житель в центре». Работу всех органов власти ориентируем под запросы липчан. Мы создали эффективную систему коммуникации. Сегодня в области работают разные связи с жителями – сайт, Единая диспетчерская служба, инстаграм. Все просьбы и пожелания жителей мы учитываем и отвечаем на их вопросы в максимально быстрые сроки. Вы также ведете ежедневную, сложную и кропотливую работу по защите прав и законных интересов граждан. Выражаю вам благодарность за вашу службу» – отметил Игорь Артамонов.