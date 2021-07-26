В регионе

Игорь Артамонов встретился с личным составом УМВД России по Липецкой области

20 часов назад
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Глава региона Игорь Артамонов встретился с личным составом УМВД России по Липецкой области. Он рассказал о развитии региона, обсуждались  вопросы организации взаимодействия с органами внутренних дел по обращениям и заявлениям граждан по линии обеспечения общественного порядка на территории региона. Игорь Артамонов поблагодарил личный состав областной полиции за работу по защите прав и законных интересов граждан.

 «Главный принцип для нас – «житель в центре». Работу  всех органов власти ориентируем под запросы липчан. Мы  создали эффективную систему коммуникации. Сегодня в области работают разные связи с жителями – сайт, Единая  диспетчерская служба, инстаграм. Все просьбы и пожелания жителей мы учитываем и отвечаем на их вопросы в максимально быстрые сроки.  Вы также  ведете ежедневную, сложную и кропотливую работу по защите прав и законных интересов граждан. Выражаю вам благодарность за вашу службу» – отметил Игорь Артамонов.

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