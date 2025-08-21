Игорь Артамонов встретился с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий высоко оценил достижения Липецкой области в цифровизации ключевых отраслей экономики и социальной сферы во время встречи с губернатором Игорем Артамоновым, которая состоялась накануне в правительстве региона.

Руководитель Липецкой области подчеркнул, что цифровая трансформация – это не просто технологическое обновление, а фундаментальное изменение качества жизни людей.

«Наши проекты в сфере видеоаналитики, умного здравоохранения и образования уже дают конкретные результаты: повышается безопасность, улучшается медицинская помощь, создаются новые возможности для молодёжи. Мы будем и дальше активно внедрять современные ИТ-решения во всех сферах жизни региона», – отметил губернатор.

В числе ключевых достижений региона была отмечена система видеоаналитики, которая помогла раскрыть 68% преступлений, что значительно повышает уровень безопасности в области. В медицине искусственный интеллект ассистирует врачам в ранней диагностике заболеваний и освобождает медицинский персонал от рутинной бумажной работы. С помощью ИИ осуществляется мониторинг состояния лесов. В регионе работает колледж искусственного интеллекта, где готовят операторов беспилотных летательных аппаратов – специалистов будущего. Открыта «Школа 21» – уникальная образовательная площадка, где готовят высококвалифицированных ИТ-специалистов по передовым методикам.

«Липецкая область была, есть и останется одним из опорных регионов – здесь металлургия, машиностроение, агропромышленный комплекс, и всё это на слуху. – отметил Леонид Слуцкий. – Вы на деле доказали, что искусственный интеллект, который многие пока используют как модное словечко, может быть инструментом развития региона. И в этом вопросе вы действуете исключительно системно и последовательно. Хочу сделать наше сотрудничество в будущем ближайшем и обозримом более тесным. Уверен, что это будет на пользу делу», – сказал Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий добавил что хочет сделать сотрудничество с регионом более тесным. Со своей стороны Игорь Артамонов заверил, что Липецкая область готова к конструктивному взаимодействию.