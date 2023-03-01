Липецкие волонтёры, помогающие мобилизованным и их семьям, получили награды от руководителя региона Игоря Артамонова. Встреча прошла в формате благотворительного завтрака. Активные жители региона, создатели сообществ для помощи мобилизованным, представители благотворительных фондов, штаба «Своих не бросаем», бизнеса – всего чествовали около 250 человек. Игорь Артамонов вручил им благодарственные грамоты и поблагодарил за неравнодушие, отзывчивость и помощь.

«Благодарю всех присутствующих в этом зале. Приятно видеть лица людей с горящими глазами. Вы помогаете нашим военнослужащим не по какому-то призыву, а по зову сердца», – сказал Игорь Артамонов.

По инициативе губернатора в ноябре 2022 года был создан координационный совет, объединяющий волонтеров. Сначала в него вошли десять активных телеграм-сообществ, в которых состояли 30 тысяч неравнодушных горожан. Сейчас в совет входит 21 сообщество, собравшее более 50 тысяч единомышленников. Общественники получают заявки от военнослужащих, обо всех нуждах сообщают на еженедельных совещаниях координационного совета. Благодаря взаимодействию бизнеса, власти и волонтеров для передовой закупается самое нужное, средства тратятся на оборудование, технику, медикаменты.

«Очень здорово, что нам удалось объединить разрозненные общества, которые работали сами по себе, испытывали трудности с транспортом, помещениями для пошива, хранения гуманитарной помощи. Сегодня регион в едином порыве помогает фронту, нашим ребятам, которые исполняют свой долг перед Родиной. Эту работу обязательно продолжим. Вместе мы едины на передовой и в тылу», – подчеркнул Игорь Артамонов.