Игорь Артамонов встретился с липчанами, которые строят успешную карьеру в Москве

Глава региона Игорь Артамонов встретился с липчанами, работающими в Москве. Беседа состоялась в столичном представительстве Липецкой области.

В число приглашённых вошли бизнесмены, управленцы, госслужащие, которые родились и выросли в Липецкой области, а в настоящее время строят успешную карьеру в столице. Игорь Артамонов спросил участников встречи о причинах их отъезда из региона, поинтересовался, какие проблемы они видят в области. Поступили предложения о развитии туризма, о цифровизации сферы ЖКХ, внедрении энергосберегающих технологий. Также была вдвинута идея о создании общественного совета липчан, проживающих за пределами региона.





Руководитель Липецкой области выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

«Прозвучали интересные идеи по развитию Липецкой области. Видно, что люди любят свою малую родину и хотят сделать её лучше и успешнее. Обязательно рассмотрим все конструктивные предложения. С радостью примем в команду тех, кто захочет вернуться, чтобы развивать Липецкую область вместе», – прокомментировал Игорь Артамонов.