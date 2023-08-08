Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с липчанами – студентами медицинских вузов, которые обучаются не по целевому набору, а значит, могут выбирать место, где жить и работать после получения диплома. Руководитель региона рассказал о развитии Липецкой области за последнее время, успешных проектах и достижениях. В частности, только за 2022 год было сдано 283 социальных объекта – построенных и отремонтированных учреждений культуры, здравоохранения, образования, спортсооружений.

«Липецкую область можно назвать успешным регионом, который ставит перед собой амбициозные задачи и целенаправленно идет к их достижению. В этом плане мы выгодно выделяемся на фоне соседей. Всё, что мы делаем, – это для будущего наших детей. Чтобы Липецкая область становилась регионом, в котором хочется жить и работать», – отметил Игорь Артамонов.

Также в своем выступлении губернатор сообщил о положительных изменениях в сфере здравоохранения и о мерах поддержки медиков. Это в частности предоставление служебного жилья или компенсация платы за аренду, выплата «подъемных», в том числе по программам «Губернаторские полтора миллиона» и «Земский доктор». Кроме того, липецкие медики получают неплохую зарплату. Молодые врачи могут рассчитывать на 45 тысяч рублей в месяц, а у высококлассных специалистов оплата труда в среднем составляет 110 тысяч рублей.

Было отмечено, что студенты-медики могут на любом курсе заключить целевой договор с медорганизациями о поступлении на работу после получения диплома. В этом случае они могут рассчитывать на материальную поддержку на период обучения в виде повышенной стипендии. Кроме того, начиная со второго курса будущие медики могут нарабатывать клиническую практику в липецких областных медучреждениях, в том числе в клинической больнице, онкодиспансере, клиническом центре, детской больнице и больнице скорой медицинской помощи.

После общения с губернатором студентов ждала экскурсия в государственные медицинские организации Липецка, где будущие медики смогли увидеть оборудование и познакомиться с технологиями, используемыми в работе.