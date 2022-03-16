Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами из Липецкой области, которые учатся в Воронежском государственном медицинском университете имени Н. Н. Бурденко. Руководитель региона ответил на многочисленные вопросы. В основном они касались развития здравоохранения в области, условий для реализации молодых врачей, мер государственной поддержки, перспективах возвращения выпускников в родной регион.

«В регионе создаются условия для реализации и карьерного роста молодых кадров. Строятся новые лечебные учреждения, существуют разнообразные меры поддержки, такие как «Губернаторский миллион», «Земский доктор», также врачи получают единовременные выплаты. Мы готовы решать проблему дефицита кадров в медицине финансово. Например, рассматриваем возможность выплачивать премии студентам, которые планируют вернуться в регион», — рассказал Игорь Артамонов.

Воронежский медицинский университет – главный поставщик кадров для Липецкой области. Более 45% всех врачей региона – его выпускники. Сейчас в медуниверситете учатся 737 липчан, из них 308 — по целевому набору. По словам ректора университета, за последние пять лет количество обучающихся из Липецкой области выросло в два раза.

«Наш университет даёт серьезные знания, выпускники сегодня узнали, как они могут применить их на практике в Липецкой области. Их ждут перспективы, решение социальных вопросов, возможности профессионального роста», — сказал ректор Воронежского государственного медицинского университета им. Н. Н. Бурденко Игорь Есауленко.

Игорь Артамонов рассказал студентам о комплексном решении проблемы обеспечения медицинскими кадрами региона совместно с ВГМУ. Так, на базе Липецкой областной клинической больницы создана кафедра практической подготовки студентов-целевиков, обучающихся по программам специалитета и ординатуры в Воронежском медицинском университете. В школах региона открыты девять медицинских классов.

Студенты озвучили и свои предложения. В частности, обеспечение научной деятельности врачей, социальная поддержка, оснащение рабочего места современным цифровым оборудованием, возможности повышения квалификации и карьерного роста. Все они будут рассмотрены.