Игорь Артамонов встретился с липецкими педагогами-победителями и призёрами всероссийских конкурсов

Игорь Артамонов встретился с четырьмя липецкими педагогами, которые стали призёрами, победителями и лауреатами престижных всероссийских конкурсов. Они обсудили с руководителем области свои успехи, а также перспективы образования в регионе.

На встрече были:

— Ольга Клименко, директор полилингвальной школы №34 в Липецке, призёр Всероссийского конкурса «Директор года России — 2025»;

— Мария Сметанникова, воспитатель детского сада «Берёзка» села Каликино Добровского округа, вошедшая в число 15 лучших на конкурсе «Воспитатель года России — 2025»;

— Александра Иванищева, учитель русского языка из липецкой гимназии №12, призёр конкурса «Учитель года России — 2025». Ранее она одержала победу на региональном этапе, получив статуэтку «Хрустальный пеликан»;

— Юлия Ситникова — победитель Всероссийского конкурса «Лучший учитель родного языка и родной литературы», которая работает в школе №51 Липецка.

Каждый из этих педагогов получил Почётный знак «Во славу земли Липецкой». «Результаты таких конкурсов – большой успех нашей системы образования. И одновременно – большой опыт. Хотим, чтобы возможности развиваться были у каждого педагога. Продолжим менять наши школы и детские сады – ради них и, конечно, наших ребят. Ради нашего будущего», — прокомментировал Игорь Артамонов.