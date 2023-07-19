Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел встречу с липецкими предпринимателями в сфере креативных индустрий – участниками проекта «Стиль-48». В течение двух месяцев бизнесмены – создатели собственного бренда могли представить свою продукцию в ТЦ «Ривьера» на льготных условиях. В одном пространстве на площади в 180 кв.м. разместились 29 брендов. Кроме детской и взрослой одежды, постельного белья и домашнего текстиля липецкие производители представили интерьерные свечи, аксессуары, плетеные изделия, авторские игрушки, флорариумы, уходовую косметику, аксессуары, авторские игрушки.

Как рассказала губернатору наставник по продвижению через личный бренд Татьяна Голанцева, проект оказался очень успешным. Во-первых, увеличилась прибыль. Во-вторых, предприниматели нашли новые рынки сбыта и нужные контакты. Те, кто шьет одежду для взрослых из дорогих тканей, перешли к безотходному производству. Они отдают остатки тканей предпринимателем, изготавливающим броши, аксессуары для волос и одежду для игрушек. Также начинающие бизнесмены прошли обучение по навыкам продаж в ТРЦ и кооперации, получили необходимый опыт, обратную связь не только от покупателей, но и от коллег и наставников.

«Многие поняли, почему их товары плохо продавались и сейчас делают фирменный стиль или ребрендинг. А кто – то ушел в онлайн-продажи. Радует, что мы смогли объединить уникальных бизнесменов и организовать ярмарку-выставку в формате бутика. У проекта большое будущее и мы ждем новых участников», – сообщила Татьяна Голанцева.

Предприниматели обсудили с Игорем Артамоновым перспективы развития проекта. Аналогичную площадку планируют разместить в ТЦ «Малибу». Также участники проекта поспросили поддержки в создании единой торговой онлайн площадки (маркетплейса) для размещения производителей одежды и аксессуаров под одним узнаваемым брендом «Сделано в Липецке».

«Мы заинтересованы в поддержке малого бизнеса и хотим, чтобы в регионе было как можно больше предпринимателей. Вы смогли наладить кооперацию, сможете создать общее производство и обучать других . Проект может стать хорошим стартом для начинающих бизнесменов. Мы обязательно поддержим сообщество креативных предпринимателей», — сказал Игорь Артамонов.