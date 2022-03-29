Глава региона Игорь Артамонов обсудил с липецкими рестораторами взаимодействие между властью и бизнес-сообществом в новых условиях. Встреча прошла в администрации региона.

Среди проблем руководители точек общепита отметили разрыв логистических цепочек, задержку поставок, рост цен на продукты. Многие предприниматели стараются не повышать цены. Для этого они переходят к оптимизации кухни и пересмотру меню с точки зрения себестоимости продуктов. Предприниматели оставляют для сотрудничества только надежных поставщиков.

«Мы готовы помогать бизнесу, работающему в сфере общепита. Многие пользуются формами поддержки, которые запустили при пандемии, бесплатно продлеваются лицензии на торговлю алкоголем. Рассказали предпринимателям о Фонде поддержки малого и среднего бизнеса, на помощь которого также можно рассчитывать. Рассмотрим возможность сотрудничества ресторанов и кафе с бюджетными учреждениями, столовыми, школами и детскими садами», — сказал Игорь Артамонов.

Глава региона отметил, что рестораторы могут развивать гастрономический и дегустационный туризм. Сейчас это направление развивается, ожидается, что поток туристов будет увеличиваться.