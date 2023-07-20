Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с победителями чемпионата и первенства России по пулевой стрельбе. Чемпионат России проходил в Москве на базе стрелкового комплекса международного класса «Лисья нора» и длился десять дней. За первое место боролись 400 спортсменов из разных регионов страны. Липецкую область представляли стрелки спортивной школы олимпийского резерва имени А.М. Никулина и спортивной школы олимпийского резерва по стрелковым видам спорта. Александр Васильев, Дмитрий Пономарев, Николай Звягинцев и Екатерина Синиговец заняли первое место в турнире.

Иван Семенихин также завоевал золотую медаль чемпионата России в упражнении МП-60СС (Малокалиберный Пистолет- 60 выстрелов Скоростная стрельба), Алексей Яричин стал лучшим в упражнении МП-180 СС (Малокалиберный Пистолет- 180 выстрелов Скоростная стрельба).

«Гордимся нашими спортсменами. У многих не одна, а две и даже три медали. Ребята отличились в командном и личном зачётах. Восхищают их достижения. Пулевая стрельба – это очень непросто, нужна большая концентрация. Спорт для тех, у кого крепкие нервы», – сказал Игорь Артамонов.

Спортсмены и тренеры обсудили с губернатором планы. В сентябре начинается новый этап соревнований. Спортсмены поедут на турнир в новой экипировке и с современными винтовками. Игорь Артамонов также сообщил, что в этом году им закупят малокалиберные пистолеты, патроны и специальные костюмы для фиксации спины.