Игорь Артамонов встретился с лучшими учителями Липецкой области

Лучших преподавателей региона сегодня чествовали в администрации Липецкой области. Торжественный приём приурочили к Международному дню учителя, который отмечается сегодня. С профессиональным праздником педагогов поздравил руководитель региона.

«В Липецкой области сильные педагогические традиции. Мы очень гордимся теми результатами, которые показывают липецкие учителя и их воспитанники. Вы прививаете детям любовь к знаниям, выявляете и развиваете таланты, в каждого ученика вкладываете душу. Примите искренние слова благодарности за ваш нелёгкий труд», – сказал Игорь Артамонов.





В рамках торжественной церемонии состоялось награждение педагогов. 30 человек удостоены почётного звания «Заслуженный работник образования Липецкой области». Награда присуждается преподавателям за высокие достижения и вклад в развитие образования региона.





Восемь педагогов получили ежегодную премию в размере 200 тысяч рублей, которая выплачивается по инициативе Президента России Владимира Путина лучшим учителям образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за высокие достижения в педагогической деятельности, получившие общественное признание.

Кроме того, сегодня чествовали лауреатов областной премии имени К.А. Москаленко. В этом году её получили 14 человек. Поздравления принимал и учитель английского языка из Добровского района. Александр Кошевец победил в конкурсе, проходившем в рамках реализации программы «Земский учитель». Педагог стал обладателем одного миллиона рублей, также ему предоставлен жилой дом по договору социального найма в Преображеновке.