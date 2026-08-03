Игорь Артамонов встретился с механизаторами компании «Елецкий Агрокомплекс» в Задонском округе

В ходе рабочей поездки в Задонск губернатор Липецкой области Игорь Артамонов посетил поля «Агрокомплекса Елецкий». Глава региона пообщался с руководством предприятия и механизаторами, которые сейчас ведут уборку пшеницы.

По словам аграриев, первые результаты обнадёживают. Средняя урожайность в регионе на текущий момент выше прошлогодней на 15%. Техника современная и удобная, механизаторы зарплатой довольны и в сезон готовы работать в несколько смен, чтобы убрать зерно в срок.

«Агрокомплекс Елецкий» – пример хозяйства, которое думает не только о полях, но и о людях. Это отметил губернатор. Предприятие поддерживает многодетные семьи работников, помогает ремонтировать школы и местные дороги.

По словам Игоря Артамонова, вырастить и убрать хороший урожай – только половина дела. Крайне важно реализовать его по справедливой цене, чтобы рентабельность позволяла обновлять технику, повышать зарплаты и развивать производство.

«Первые результаты дают основания рассчитывать на хороший урожай. Главная задача сейчас – провести уборочную кампанию без потерь. Важно, чтобы труд аграриев был оценён по достоинству, а хозяйства имели стимул для дальнейшего развития», – отметил Игорь Артамонов.