В рамках Форума регионов России и Беларуси губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с министром финансов Республики Беларусь Юрием Селивёрстовым. В ходе общения стороны обсудили план будущих мероприятий, вопросы экологии, науки и образования,развития агропромышленного комплекса, импортозамещения и производственной кооперации.

Достигнуты договоренности о проведении очередного заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Липецкой области в рамках реализации подписанного в прошлом году Соглашения между Правительством Липецкой области и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.