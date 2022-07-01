В регионе

Игорь Артамонов встретился с Министром финансов Республики Беларусь

4 минуты назад
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В рамках Форума регионов России и Беларуси губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с министром финансов Республики Беларусь Юрием Селивёрстовым. В ходе общения стороны обсудили план будущих мероприятий, вопросы экологии, науки и образования,развития агропромышленного комплекса, импортозамещения и производственной кооперации.

Достигнуты договоренности о проведении очередного заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Липецкой области в рамках реализации подписанного в прошлом году Соглашения между Правительством Липецкой области и Правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

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