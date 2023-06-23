В молодежном Центре Усмани прошла встреча молодежи района с губернатором Липецкой области.

Юноши и девушки поделились с губернатором итогами стратегической сессии #ХочуЗдесьЖить – активисты и волонетры представили свои идеи на тему, как сделать жизнь в районе привлекательной для молодых людей.

Юноши и девушки рассказали, что хотят жить в родном городе, планируют получить образование, чтобы вернуться и работать здесь, планируют создавать семьи.

«В Усманском районе замечательная молодежь. Инициативная, активная. Они любят историю, хотят ее беречь, связывают свое будущее с малой родиной. Рад был общению. Такие встречи помогают нам понять, как сделать регион лучше», — сказал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

В конце встречи самых активных юношей и девушек наградили благодарственными письмами.

По Центру для губернатора провели экскурсию – кроме библиотеки для детей и взрослых здесь есть несколько творческих зон. Работает музыкальная гостиная, изостудия, театральная студия. Многофункциональный зал можно использовать и для киносеансов и для занятий спортом.

В коворкинг-центре придумывают новые проекты и делятся идеями. В зале с камином проводят творческие вечера.

Этот центр появился в конце 2022 года, просьбу главы района Владимира Мазо поддержал губернатор. На реконструкцию пространства было выделено около 20 млн рублей.