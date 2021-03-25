Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провел рабочую встречу с начальником Центрального таможенного управления, генералом – лейтенантом Сергеем Рыбкиным. В ходе встречи они обсудили вопросы взаимодействия власти и таможни, состояние экономики региона, а также его инвестиционную привлекательность. Как отметил Игорь Артамонов, импортная составляющая липецких предприятий ежегодно увеличивается.

«Липецкая область имеет значительный потенциал. Мы расширяем географию торгово-экономического взаимодействия с зарубежными странами и стремимся вывести международную деятельность региона и работу по поддержке экспорта на качественно новый уровень. У нас сложились конструктивные деловые отношения с таможенной службой. Готовы взаимодействовать с вами дальше в решении важнейших социально-экономических задач, в том числе, по реализации крупных инвестиционных проектов», – отметил глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.

Сергей Рыбкин рассказал, что Центральное таможенное управление входит в единую федеральную централизованную систему таможенных органов РФ и обеспечивает реализацию задач и функций ФТС России в Центральном федеральном округе. Оно занимает особое место в системе таможенных органов России и является одним из крупнейших среди восьми территориальных таможенных управлений ФТС России. За годы существования управления сформированы основные принципы осуществления таможенных операций, разработаны и внедрены перспективные технологии, выстроена современная таможенная инфраструктура. Все это способствует развитию внешнеэкономической деятельности, пополнению доходной части бюджета страны, а также содействует развитию экономического потенциала России.

Также в ходе своего визита в Липецкую область Сергей Рыбкин познакомился с работой Лебедянского таможенного поста, Липецкого таможенного поста (ЦЭД) и посетил ОЭЗ ППТ «Липецк».