Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов встретился с народным артистом России Николаем Басковым и заслуженной артисткой РФ Жасмин. Артисты приехали в Липецк, чтобы выступить на концерте «ZаРоссию». Он проводится в рамках большого музыкально-патриотического марафона в поддержку России и наших военных, защищающих безопасность государства на Донбассе и Украине.

«Мы рады видеть вас на липецкой земле, которая находится в самом центре нашей Родины, в поддержку которой проводится этот марафон. Сегодня вы делаете большое дело – объединяете народ, вселяете уверенность, дарите положительные эмоции. Сейчас это очень важно для нас всех», – отметил в беседе Игорь Артамонов.

Николай Басков подчеркнул, что каждый любящий Россию артист сейчас должен поддерживать свою страну и её жителей. Певец рассказал, что не раздумывая принял предложение выступить в Липецке, причём, как он заявил, делает это без гонорара и даже из личных средств оплатил своей группе трансфер в наш регион.

«Сегодня, когда почти все против нас, мы должны быть вместе. Мы видим, какая сегодня в мире русофобия, нашу культуру всячески притесняют, переписывают историю. Но мы – великая страна, сплочённый народ, мы должны этому противостоять. Поэтому я сегодня здесь, исполню свой лучший репертуар и впервые спою новую песню. Она посвящена России», – сказал Николай Басков.