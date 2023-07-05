Краснинскую районную больницу возглавила Екатерина Деревянкина. Коллективу медучреждения её представил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Руководитель региона пожелал новому руководителю больницы успехов.

Екатерина Александровна родилась в 1984 году в Ельце. В 2006 году окончила Рязанский государственный медицинский университет имени И.П. Павлова по специальности «Лечебное дело». Затем прошла бучение в интернатуре по специальности «Терапия» на базе Елецкой городской больница № 1 им. Н.А. Семашко. С 2007 года продолжила трудовую деятельность в Елецкой городской больнице № 2 в должности терапевта, где с 2016 года была назначена заместителем главного врача по поликлинике. В декабре 2017 года возглавила областное казенное учреждение «Елецкий специализированный Дом ребенка». Замужем. Воспитывает троих детей.

Губернатор поговорил с медиками о проблемах, которые есть в больнице. Игорь Артамонов отметил, что наиболее актуальным сейчас является кадровый вопрос, который постепенно решается.

«За последние четыре года сюда пришли работать 14 врачей. Хорошо, но пока мало. Семь студентов-целевиков сейчас учатся и скоро приедут работать в район. У главврача есть свои планы по привлечению новых сотрудников и сохранению опытных коллег – ждём результат», – подчеркнул губернатор.

Сейчас в Краснинской районной больнице идёт капитальный ремонт. Работы проводиться в два этапа на общую сумму 40,6 млн рублей. В этом году медучреждение получило два автомобиля марки LADA Granta и одну машину скорой медицинской помощи класса «В».