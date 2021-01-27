Глава администрации Липецкой области провёл рабочую встречу с начальником управления Росгвардии по Липецкой области. На эту должность назначен полковник полиции Сергей Шишмонин. Сегодня Игорю Артамонову его представил командующий Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь Голлоев. Он подчеркнул, что личный состав ведомства в Липецкой области успешно справляется с поставленными задачами и отметил, что полковник полиции Сергей Шишмонин – боевой офицер с большим опытом руководящей работы в правоохранительной области, прошёл достойный путь от рядового сотрудника до командира спецподразделения.

Сергей Владимирович Шишмонин родился 17 мая 1976 года в Тамбове. Имеет два высших образования. На службе в органах внутренних дел с 1999 года. Прошел службу от милиционера ОМОН до командира СОБР, с октября 2018 года по январь 2021 года возглавлял Управление Росгвардии по Тамбовской области. Неоднократно выезжал в служебные командировки в Северо-Кавказский регион. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебных обязанностей, награждён медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней, медалью «За отвагу», медалью «За отличие в охране общественного порядка».

В ходе встречи Игорь Артамонов обсудил с Игорем Голлоевым вопросы, которые стоят перед Росгвардией в Липецкой области, а также дальнейшую совместную деятельность по патриотическому воспитанию молодёжи. Глава региона отметил, что липецкие росгвардейцы успешно несут свою службу и выразил уверенность в дальнейшем продуктивном взаимодействии.

«Росгвардия обеспечивает безопасность и порядок в ходе самых важных событий общественной и политической жизни региона и страны. Мы признательны за ваш труд и надеемся на дальнейшее успешное сотрудничество», – сказал Игорь Артамонов.