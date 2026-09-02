Игорь Артамонов встретился с новым вице-мэром Липецка, ветераном СВО Романом Жураевым

Новым вице-мэром Липецка стал ветеран СВО, выпускник региональной кадровой программы «Гордость Липецкой земли» Роман Жураев. В новой должности он будет курировать вопросы, связанные с военнослужащими и членами семей бойцов СВО, а также работу городского управления по делам ГО и ЧС.

Роман Жураев — родом из Задонского округа. На СВО командовал группой спецназа, прошёл Мариуполь и Марьинку, был тяжело ранен, потерял ногу. После этого, уже с протезом, вернулся в зону СВО и курировал воздушную БПЛА-разведку местности.

Вернувшись к мирной жизни, Роман Жураев стал участником программы «Гордость Липецкой земли». Прошёл стажировку в Липецком и Задонском округах. Особое внимание уделял вопросам помощи бойцам СВО и их семьям.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с новым вице-мэром. «Уверен, его опыт, принципиальность и знание реальных проблем помогут выстроить системную работу. Решения должны быть быстрыми, а помощь — адресной. Ждём результатов», — прокомментировал глава региона.