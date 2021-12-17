Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился со студентами из Липецкой области, которые учатся в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ. Руководитель региона ответил на многочисленные вопросы. Преимущественно они касались экономического развития области, её потенциала и возможностей для самореализации.

Руководитель региона рассказал будущим выпускникам о перспективах профессионального роста в регионе, отметив, что для старта успешной карьеры в Липецкой области созданы достойные условия. «Ваш университет даёт первоклассные знания, а мы ждём вас в регионе для применения их на практике. Липецкая область сегодня – это регион, где приветствуются прогрессивные идеи и создаются условия для реализации современных идей, причём в самых разных сферах. Это значит, что есть масса возможностей для самореализации в полученной профессии и дальнейшего планирования карьеры на более высоком уровне», – подчеркнул Игорь Артамонов.

По итогам встречи Игорь Артамонов и проректор по кадровой политике МГИМО МИД РФ Владимир Морозов подписали договор о практической подготовке обучающихся в соответствии с которым студенты МГИМО смогут проходить практику и стажировку в Липецкой области, в том числе в органах власти.

Это первая из серии встреч Игоря Артамонова с липецкими студентами столичных вузов. Ещё одна, также с подписанием договора, запланирована на начало 2022 года в МГУ имени М.В. Ломоносова. Кроме того, планируется встреча главы региона со студентами медицинских вузов.