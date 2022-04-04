Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с областными и городскими перевозчиками, представителями рабочей группы по развитию транспорта при координационном Совете по развитию МСП в Липецкой области. Обсуждались работа в новых экономических условиях и возможные меры поддержки.

Транспортники рассказали главе региона о росте цен на запчасти, автошины, масла. Обслуживание импортной грузовой техники стало обходиться дороже. Возросла кредитная нагрузка. Обсуждались и пассажирские перевозки. Многие предприятия пожаловались на убытки из-за снижения пассажиропотока в связи с противопандемийными ограничениями. Транспортникам предложили подумать, какие меры поддержки им необходимы, и провести повторную встречу.

«Из областного бюджета перевозчики, выполняющие регулярные перевозки пассажиров, получают субсидии. Мы готовы рассмотреть все предложения. Ждем вариантов оптимизации маршрутов с учетом реального пассажиропотока. Также необходимо улучшить качество обслуживания. Пока по общественному транспорту остается много жалоб», — сказал Игорь Артамонов.