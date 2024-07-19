Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с победительницей первенства Европы по боксу Екатериной Несветаевой и ее тренером Владимиром Зиминым. Соревнования проходили в Сараево. Наша спортсменка провела четыре поединка, во всех победила. Финальный бой длился полторы минуты.

Кате 15 лет, она живет и тренируется в Усмани. Растет в многодетной семье. Рассказала, что каждый бой настраивалась на победу. А то, что некоторые соперницы демонстративно отказывались пожать руку, никак не повлияло на настрой нашей спортсменки. Она говорит, что просто не могла проиграть, потому что представляла не только регион, но и страну.

«Хочу поблагодарить маму Кати, Ольгу Александровну, которая вырастила чемпионку. Она одна воспитывает четырёх детей. Хорошая работа тренера Владимира Зимина. Он хочет заниматься ещё и патриотическим воспитанием школьников, предложил несколько проектов. Такие инициативы мы приветствуем и поддерживаем. Кате желаю успехов и больших спортивных побед. Никогда не сдавайся. Липецкая область болеет за тебя!» – прокомментировал Игорь Артамонов.