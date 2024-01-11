Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с Екатериной Сигаревой. Она ведет химию и биологию в школе №26 Липецка, а совсем недавно стала победительницей федерального проекта «Классная тема!». Это шоу для талантливых педагогов, созданное по поручению президента России Владимира Путина, для популяризации профессии учителя.

Екатерина Сигарева поблагодарила всю Липецкую область за поддержку в конкурсе. Рассказала, что её коллектив и школа, которая признана инновационной площадкой наставничества, помогли подготовиться к участию. Теперь нашего педагога ждут съемки авторского шоу на федеральном канале. Это будут уроки химии в формате научно-популярной передачи.

«Замечательно, что наш учитель победила в таком проекте. «Классная тема!» — это шоу, в котором выигрывают все. Педагоги, потому что могут проявить себя. Ученики — потому что могут увидеть, насколько интересно и неформально можно узнавать новое. И, конечно, такой проект помогает привлечь в профессию новых, амбициозных и творческих людей», — отметил Игорь Артамонов.

Губернатор добавил также, что по инициированному Президентом национальному проекту «Образование» в Липецкой области были построены новые школы, открыты центры «Кванториум», «Точки роста», «IT-кубы». Идут стройки первых в регионе школ-тысячников – в Лебедяни и Липецке. В ближайшие три года полностью обновят 50 школ Липецкой области.