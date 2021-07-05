Глава региона Игорь Артамонов встретится с победителями международных детских соревнований по робототехнике International Roboticist Challenge, которые проходили в Малайзии. В чемпионате в онлайн-формате приняли участие более 300 детей из 24 стран. Учащиеся Центра дополнительного образования Липецкой области представили Россию и завоевали призовые места. Первое место занял Денис Чумичкин в номинации “CAD проектирование робота (9-12 лет)”. Степан Орлов стал лучшим в номинации “Программирование виртуального робота (13-15 лет)”. В номинации “Программирование виртуального робота (9-12 лет)” третье место у Миланы Ролдугиной. Также в топ-10 лучших участников вошли Кирилл Кораблин и Светлана Тушова.

Игорь Артамонов пообщался с ребятами за чашкой чая, поинтересовался, как им удалось добиться таких результатов и какие у них планы на будущее. Победители рассказали, что уже несколько лет занимаются робототехникой в Центре цифрового образования детей «IТ-куб», показали свои учебные классы и роботов – помощников, с которыми выступали на чемпионате. Дети должны были не только спроектировать и сделать робота, но и презентовать его во время конкурса на английском языке.

«Дети из нашей области выступали за страну на мировом чемпионате, прошли колоссальный отбор, показали отличные результаты и победили. Это серьёзное достижение. Наши вложения в IT – образование для школьников приносят свои плоды. В области открываются IТ-кубы, во всех районах работают Яндекс – лицей. И на этом мы не остановимся. Следующий этап – обеспечить молодых людей возможностью получить среднее и высшее образование в IT-сфере в нашем регионе. А дальше – помочь им с трудоустройством в Липецкой области. Такие специалисты нужны региону, они всегда будут востребованы», – отметил Игорь Артамонов.

«IТ-куб» был открыт в декабре 2019 года на базе Центра дополнительного образования региона в рамках национального проекта «Образование». Липецкая область в числе 16 регионов страны стала победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии из федерального бюджета. На реализацию проекта было направлены 12,5 млн. рублей федеральных средств, которые пошли на закупку оборудования и мебели. Ещё 13,5 млн. рублей из региональной казны пошли на проведение ремонтных работ и создание современной мотивирующей образовательной среды.

Первый в регионе Центр цифрового образования детей «IT-куб» открыл Игорь Артамонов. Глава региона пообщался с юными кубистами, уже не раз становившимися победителями различных чемпионатов, и их наставниками. Сегодня юные робототехники все чаще покоряют новые вершины. За время работы направления «Мобильная робототехника» были подготовлены 36 победителей и призеров региональных чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) Липецкой области. По итогам финала Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в 2019 году команда Центра стала бронзовым призером в компетенции «Мобильная робототехника – Юниоры 12-14 лет». В 2019 и 2021 году двое учеников Центра вошли в расширенный состав Национальной сборной WorldSkills Russia.

Также юные липчане не раз становились победителями и призерами всероссийских конкурсов «Шаг в будущее» в МГТУ им. Баумана и «Таланты XXI века». Выявление и поддержка молодых талантов является одним из приоритетов региональной власти. В 2021 году в Липецкой области откроются три центра поддержки одаренных детей. Уже сейчас проходят ремонтные и подготовительные работы. Центры откроются в Грязях, Ельце и Липецке в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».