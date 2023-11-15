Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с командой областной кадетской школы, победившей в финале Всероссийской детско-юношеской военно-спортивной игры «Зарница». Это пять мальчиков и две девочки – ученики 6-7 классов. Вместе с ними пришли их родные и наставники.

«Мы гордимся, что именно липчане одержали победу на всероссийском уровне, что это именно воспитанники областной кадетской школы, где особое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Это победа не только детей, но и родителей, учителей, которые принимали участие в подготовке, переживали, поддерживали и болели», – сказал Игорь Артамонов.

Семьям победителей и их педагогам губернатор вручил благодарности за вклад в патриотическое воспитание. А после пообщался с участниками торжественной церемонии.