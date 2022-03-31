Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов сегодня провёл встречу с представителями индустрии красоты. Руководители салонов красоты, парикмахерских, спа-центров рассказали главе региона о работе в новых экономических условиях. Материалы подорожали, усложнились поставки товаров, поток клиентов снизился на 25%. Представители бьюти индустрии ищут замену материалов на отечественном рынке, подстраиваются под рынок и предлагают экономичные варианты привычных услуг своим клиентам.

В ходе встречи обсуждались меры поддержки и перспективы развития отрасли. Присутствующие выразили готовность создать ассоциацию предпринимателей индустрии красоты для защиты и преставления их интересов.

«Мы проводим встречи с бизнесом регулярно. Большой сегмент занятости — индустрия красоты. Выяснили, что их волнует, рассказали о том, чем мы можем быть полезны. Предлагаем налоговые льготы, кредиты от фонда поддержки бизнеса, образовательные программы. Предложили мастерам объединиться и представить свои интересы», – отметил Игорь Артамонов.