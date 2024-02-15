Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обсудил развитие туристического потенциала с директором археологического парка «Аргамач», меценатом Алексеем Шкрапкиным и руководителем гостевых домов «Гнезда» Анастасией Теренник.

Директор археологического парка «Аргамач» в Елецком районе Александр Голотвин рассказал губернатору о планах развития, строительстве новых гостевых домиков, юрт, банного комплекса. Летом здесь размещается детский палаточный лагерь. Сюда приезжают юные археологи со всей России. Для гостей проводят экскурсии, мастер-классы, фестивали. Можно отправиться в конные прогулки, посетить контактный зоопарк. Парк находится всего в 2 км от федеральной трассы М-4 «Дон», туристы могут легко добраться сюда и отдохнуть. Игорь Артамонов и Александр Голотвин обсудили перспективы сотрудничества с фестивалем «Рубсорг». Многие гости «Русборга» ночуют в юртах и гостинице парка летом.

«Мы хотим сделать «Русборг» круглогодичным фестивалем. Парк «Аргамач» находится рядом и может подойти для размещения туристов. Поддержим расширение территории и строительство новых домов», — сказал Игорь Артамонов.

Алексей Шкрапкин рассказал Игорю Артамонову о ходе реставрации усадьбы Кожиных селе Репец Задонского района. Комплекс XVIII века состоит из барского дома, пруда, большого парка и рядом стоящего Покровского храма 1767 года постройки.

Развивается и гостевые дома «Гнезда» в Усманском районе. Их построили с привлечением средств гранта «Туризм». Комплекс состоит из трех гостевых домов, банного комплекса, банкетного зала, дома администратора с зоной ресепшен, а также ландшафтного проекта. Его владелица Анастасия Теренник сообщила, что планируют построить еще три дома, кухню, обновить банный комплекс и добавить экскурсии по экотропам в лесу.

«Количество приезжающих к нам туристов с каждым годом увеличивается, на липецкой земле очень много интересных мест, которые с удовольствием посещают жители других регионов. Их нужно развивать. Мы готовы поддерживать эти предложения», — сказал Игорь Артамонов.