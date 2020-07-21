Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов встретился с президентом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Ашотом Хачатурянцем. Они обсудили перспективы сотрудничества и взаимодействия. Холдинг планирует продолжить развитие цементного предприятия, которое расположено и и в Липецкой области. Игорь Артамонов отметил, что стабильная работа «Липецкцемента» важна для области и власть поддерживает планы холдинга по дальнейшему развитию предприятия.

«Продукция международного холдинга поставляется для строительства многих социальных объектов в Липецкой области. Компания принимает участие в реализации национальных проектов. На предприятии также внедряются бережливое производство, проекты по повышению производительности труда. Мы заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве и будем поддерживать планы холдинга по развитию», – сказал Игорь Артамонов.

Ашот Хачатурянц отметил, что на площадке «Липецкцемента» реализуются важные проекты в сфере устойчивого развития. Так, при поддержке Федерального и регионального центров компетенций на заводе реализуется национальный проект по повышению производительности труда. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» предприятие заключило четырехстороннее соглашение с администрацией региона, Росприроднадзором и Минприроды России по минимизации воздействия на окружающую среду. Игорь Артамонов подчеркнул, что «Липецкцемент» соблюдает условия соглашения в полном объеме.

«Липецкцемент» – ключевой производитель цемента в Липецкой области, производственная мощность завода составляет 2,3 млн тонн цемента в год. Предприятие является надежным поставщиком высококачественной продукции для возведения объектов жилой, промышленной, социальной инфраструктуры, в том числе в рамках национальных проектов «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Рост объемов выпуска, модернизация мощностей, повышение эффективности производства и поддержка стабильно высоких качественных характеристик продукции являются приоритетными направлениями развития предприятия.