Глава региона Игорь Артамонов встретился с руководителем ГК «Шанс» — резидентом елецкого участка ОЭЗ «Липецк». Предприятие производит средства защиты растений. Магомедалим Джавадов рассказал главе региона о работе завода в условиях санкций и перспективах развития. Все необходимое сырье для производства средств защиты растений компания закупила в конце 2021 года с большим запасом, сейчас дефицита не испытывают. Спрос на продукцию только увеличился из-за ухода с рынка других иностранных компаний.

Завод позволяет выпускать до 50 тысяч тонн продукции в год, что обеспечит потребности Липецкой области и большинства российских сельхозпроизводителей. Это качественная продукция, не уступающая мировым аналогам, отметил Магомедалим Джавадов. Планируется осваивать новые рынки и наращивать темпы производства. На встрече обсуждалась возможность строительства склада на территории особой экономической зоны и получения льготных кредитов.

«Компания с иностранным капиталом оказалась в выигрыше, уходить из региона не собирается, более того, планирует развиваться и расширять производство Мы готовы помогать, изучим все возможные варианты размещения склада для хранения удобрений с точки зрения соблюдения необходимых санитарных норм», — сказал Игорь Артамонов.

Встречи с инвесторами и представителями бизнеса из различных сфер будут проходить в администрации Липецкой области на постоянной основе.