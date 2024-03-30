Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов навестил детей, которые приехали из Белгородской области. Ближайшие несколько недель они проведут в оздоровительных лагерях региона.

Руководитель области пообщался с детьми и их сопровождающими, рассказал о Липецкой области и поручил профильным ведомствам выполнить просьбы, которые будут поступать от детей.

«Поговорили с ребятами. Есть несколько просьб, мы их обязательно выполним. Скоро повезём на экскурсии, покажем нашу чудесную область. Родителей из Белгородской области прошу не волноваться, у ваших детей всё хорошо. Липецкая область и липчане с Белгородом. Всегда поможем», – прокомментировал губернатор.

Больше 400 белгородских детей прибыли в Липецк в четверг. Для них организовали обучение и досуг. Предоставлено пятиразовое питание.