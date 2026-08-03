Игорь Артамонов встретился с призёркой первенства Европы из Липецка Варварой Харченко

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с призёркой первенства Европы Варварой Харченко. Спортсменка вернулась с престижных международных соревнований с двумя наградами: серебром на дистанции 3 километра и бронзой на 10-километровой дистанции в заплывах на открытой воде.

Руководитель региона поздравил Варвару с высокими достижениями, отметив, что такой успех закономерен. Путь в большой спорт для девушки начался в раннем детстве — родители привели её в бассейн в возрасте трёх лет. Сейчас подготовкой чемпионки занимается заслуженный тренер РФ Лидия Власевская, воспитавшая чемпионов мира и Европы.

В планах у Варвары — участие в первенстве мира. Тренировочный процесс идёт в интенсивном режиме: две тренировки в день.

«Желаю Варе удачи. Девушка очень трудолюбивая, идёт к своей главной мечте и цели — Олимпийским играм. Отбор на них будет только в 2027 году, но у Вари и Лидии Геннадьевны уже есть чёткий план работы. Верим в нашу спортсменку и желаем ей удачи!» — комментирует Игорь Артамонов.