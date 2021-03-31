Глава региона Игорь Артамонов встретился с командой участников Всероссийского конкурса «Большая перемена» в детском технопарке «Кванториум». Здесь собрались победители первого сезона со всех районов области. Сначала они пообщались с директором Федерального государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр» Наталией Мандровой, задали вопросы и Игорь Артамонову. Школьников интересовали темы профессиональной ориентации, самообразования, возможностей реализации развития молодёжного движения в регионе.

«Нам очень интересен этот федеральный проект, рады, что в Липецк приехала Наталья Мандрова, мы обсудили, что можем вместе сделать для вас, чтобы вы могли развиваться, становились успешными будущими лидерами в стране», – сказал Игорь Артамонов.

Новый сезон «Большой перемены» стартовал 26 марта 2021 года. Участниками конкурса станут учащиеся с 5 по 10 класс, а также студенты образовательных учреждений среднего профессионального образования.

Главная цель конкурса – дать возможность каждому участнику найти свои сильные стороны и раскрыть свои таланты. Критерием оценки на «Большой перемене» является не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире: умение работать в команде, коммуникативные качества, способность находить нестандартные решения в сложных ситуациях.

Финал конкурса состоится в международном детском центре «Артек». Победители конкурса получат денежные призы (от 200 тыс. до 1 млн рублей), которые смогут направить на образование и саморазвитие, а также получить дополнительные баллы при поступлении в вуз. Педагоги, подготовившие победителей финала «Большой перемены» среди учеников 5-7 классов, получат по 100 тысяч рублей. Педагоги-наставники победителей-старшеклассников и студентов СПО получат по 150 тысяч рублей. 30 лучших образовательных организаций основного и дополнительного образования и 20 организаций среднего профессионального образования, подготовившие победителей, получат по 2 миллиона рублей на развитие образовательных возможностей и техническое оснащение. Регистрация участников продлится до 1 июня.

Организаторами конкурса «Большая перемена» выступают АНО «Россия – страна возможностей» и ФГБУ «Роспатриотцентр». Конкурс проходит при поддержке Минпросвещения России, Минобрнауки России и Росмолодёжи. Регистрация участников продлится до 15 июня 2021 года. Заявки принимаются на официальном сайте проекта.