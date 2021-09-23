Глава Липецкой области Игорь Артамонов провел совещание с ректорами вузов и директорами ссузов. Основными темами стали модернизация системы среднего профессионального образования, повышение национального рейтинга высших учебных заведений региона и воспитательная работа со студентами.

Игорь Артамонов поручил директорам ссузов изучить баланс трудовых резервов Липецкой области, основанный на соотношении численности занятых и потребности в них в различных сферах.

«Необходимо тщательно изучить вопрос – какие специалисты нужны региону. Мы хотим, чтобы техникумы и колледжи готовили кадры, востребованные на рынке труда. После обучения выпускники должны идти не на биржу, а на работу, где будут получать достойную зарплату», – сказал Игорь Артамонов.

Глава региона также подчеркнул важность профессии педагога в современном мире. Игорь Артамонов отметил, что ни для кого не секрет, как на молодежь влияют социальные сети, поэтому система воспитательной работы с юным поколением нуждается в совершенствовании. Также участники встречи обсудили национальный рейтинг вузов Липецкой области. Для его улучшения необходимо укреплять материальную базу и повышать активность университетов в конкурсах федерального уровня. Игорь Артамонов поручил ректорам вузов разработать дополнительные предложения по модернизации системы образования.