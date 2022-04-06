Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провёл встречу с родителями липчан — студентов Воронежского медуниверситета и ответил на многочисленные вопросы. В основном, они касались социальных пособий, выделения служебного жилья для молодых специалистов, стипендий и материальных выплат.

«Мы увеличили стипендию для студентов – целевиков в пять раз. На это из областного бюджета дополнительно выделено около 70 миллионов рублей. Студенты начнут получать ее с 1 сентября», — сообщил Игорь Артамонов.

На встрече обсуждались развитие здравоохранения в области, условия для реализации и карьерного роста молодых кадров. Строятся новые лечебные учреждения, оборудованные современной техникой, существуют разнообразные меры поддержки, такие как «Губернаторский миллион», «Земский доктор».

Кроме федеральных и региональных программ поддержки медиков, появляются и районные инициативы. Так, начальник регионального управления здравоохранения Юрий Шуршуков рассказал об опыте Воловского района, где Ассоциация крестьянско-фермерских хозяйств выплачивает 20 тысяч рублей врачам районной больницы в течение первых трех лет работы. Другое сельхозпредприятие доплачивает по две тысяч рублей студентам медвузов.

«Мы провели совещание с главами районов, у всех разная ситуация с обеспечением медицинскими кадрами. Некоторые уже активизировали работу с владельцами бизнеса, сельхозпредприятиями, чтобы они простимулировали приход врачей на село. Возможно, это будут дополнительные материальные выплаты, помощь с жильем. Главы районов готовы проводить индивидуальные собеседования со студентами и договариваться о работе в больницах на особых условиях», — подчеркнул Игорь Артамонов.

Родители также попросили увеличить квоты по специальностям ординатуры. Игорь Артамонов поручил профильному ведомству подготовить обращение в Минздрав. Встречи со студентами и руководством ВУЗа проводятся регулярно. Все пожелания рассматриваются и учитываются.

«Сегодня система здравоохранения испытывает нехватку кадров. Особенно регион нуждается в участковых терапевтах и педиатрах. Рассмотрим возможность ранней специализации медиков. Готовы решать и обсуждать все вопросы в тесном взаимодействии с родителями, студентами и их будущими работодателями», — отметил Игорь Артамонов.