Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с Ольгой Усковой – основателем и президентом группы компаний Cognitive Technologies, генеральным директором Cognitive Pilot — это ведущий российский разработчик технологий искусственного интеллекта. В 2023 году компания включена в перечень системообразующих предприятий российской экономики и в топ-14 лидеров мирового рынка автопилотов.

Ольга Ускова рассказала Игорю Артамонову о деятельности Cognitive Pilot. Компания разрабатывает и производит автопилоты на базе искусственного интеллекта для рельсового транспорта и сельхозтехники.

Они обсудили возможности сотрудничества в сельском хозяйстве и промышленности. Липецкая область может стать пилотным регионом по роботизации сельхозтехники, а компания готова обучать специалистов особенностям разработки и эксплуатации умной техники на базе местных вузов. Также Игорь Артамонов и Ольга Ускова обсудили возможности использования производственных мощностей и квалифицированных кадров области для изготовления узлов и деталей, используемых в массовом производстве систем автономного управления Cognitive Pilot.

«В Липецкой области некоторые хозяйства АПК уже применяют беспилотные технологии в работе. Аграрии региона внимательно следят за тенденциями в сфере АПК, как в стране, так и в мире, берут на вооружение наиболее эффективные разработки, не экономят на модернизации производства. Благодаря этому достигаются хорошие результаты», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Мы рассчитываем, что результатами нашего сотрудничества в сферах использования технологий искусственного интеллекта для сельского хозяйства станет существенное повышение эффективности агрохозяйств региона, появятся новые престижные профессии, такие, как оператор флота умных тракторов, в них будет активно идти молодежь. Очень важно, что мы говорим об использовании в регионе для решения этих задач отечественных технологий нового поколения, которые сегодня высоко конкурентны на мировых рынках», – отметила генеральным директором Cognitive Pilot Ольга Ускова.