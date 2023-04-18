Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с руководителем Комитета семей воинов Отечества Липецкой области. В конце ноября прошлого года на встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным матери военнослужащих выступили с инициативой учредить комитет для решения проблем бойцов, находящихся в зоне проведения СВО. Под эгидой главы государства был создан Комитет семей воинов Отечества. Его руководителем в Липецкой области стала мама героя СВО, награжденного Орденом Мужества посмертно Ольга Кабанова.

Региональный штаб заработал 10 февраля 2023 года. За это время за помощью обратились более 180 человек. Чаще всего запросы касались начислений и выплат мобилизованным и военнослужащим по контракту, удержания из зарплаты военнослужащих по исполнительным листам, получения отпуска. Семьям липецких военных помогали найти номер и расположение части, к которой прикомандирован военнослужащий, получить медицинскую помощь, страховые выплаты после ранения. Обращения касались и военнослужащих, и служащих по контракту. За два месяца удалось выстроить взаимодействие со многими структурами, помогающими военнослужащим и их семьям.

«Мы постоянно на связи с управлением социальной политики. Сотрудники помогают решить различные вопросам по социальным гарантиям, помогают родственникам в бытовых делах. Работаем с Уполномоченным по правам человека в Липецкой области, депутаты Государственной Думы от Липецкой области помогают решить вопросы на федеральном уровне», – рассказала Ольга Кабанова.

Что касается юридической помощи, то всё вопросы семей военнослужащих оперативно обрабатывают юристы в специальном чате, созданном для Комитета.

«Мы помогаем военнослужащим и нам важно знать, что волнует их родственников и близких. По просьбе Ольги Алексеевны проработаем с военкоматами и ответственными органами власти сроки ответов на запросы Комитета. Кроме того, многие вопросы от родственников можно решить сразу в военкомате без обращений в Министерство обороны и прокуратуру. Здесь тоже проведем определенную работу. Обязательно поддержим Комитет семей воинов Отечества по всем вопросам», – сказал Игорь Артамонов.

Губернатор поблагодарил Ольгу Кабанову за работу и вручил почётный знак «Во Славу Земли Липецкой».