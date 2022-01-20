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Глава региона Игорь Артамонов встретился с липецким производителем электрооборудования, электрожгутовой продукции и автомобильной светотехники ООО «АТЛАНТА», которое находится в д. Московка Усманского района.

Руководитель предприятия Виталий Мешков поделился с главой регионами планами развития производства и рассказал о кадровых проблемах. Завершено строительство нового цеха площадью 1500 м2, приобретено оборудование для производства кабельной продукции. Размер инвестиций составил 40 млн рублей. Запуск нового производственного цеха запланирован на 2022 год. Это позволить создать 10 новых рабочих мест.

Однако на предприятии наблюдается нехватка рабочих рук. В поисках сотрудников компания предлагает улучшенные условия труда, возможность пройти стажировку и обучение, повышает зарплаты. Но несмотря на это, жители соседних сел не спешат устраиваться на работу. Игорь Артамонов поручил своему заместителю Сергею Курбатову тщательно проработать этот вопрос.

«Нужно поработать с экономическим отделом сельсовета и районной администрацией, выяснить состав населения. Также стоит посотрудничать с профильными училищами и техникумами, начинать готовить кадры среди студентов», – сказал Игорь Артамонов.

ООО «АТЛАНТА» основано в 2000 году. Компания производит и поставляет заказчикам электрооборудование, электрожгутовую продукцию, автомобильную светотехнику. Основные потребители – производители автомобильной прицепной техники.