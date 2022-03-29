О закладке интенсивных садов и строительстве плодохранилища в Тербунском районе сегодня говорили глава региона Игорь Артамонов и директор ООО «Сельхозинвест». Они обсудили планы развития и перспективы взаимодействия. Основными направлениями деятельности ООО «Сельхозинвест» являются растениеводство, молочное и мясное животноводство. Сельхозпроизводитель планирует развивать инвестиционный проект по закладке интенсивных садов. Сейчас в Тербунском районе уже заложен яблоневый сад на площади в 360 гекатров, он орошается капельным способом, переоборудовано плодохранилище на 1000 тонн продукции.

На площади в 400 гектаров появятся новые интенсивные яблоневые сады, для них строится новое плодохранилище мощностью 6,5 тыс. тонн. ООО «Сельхозинвест» участвует в социальных программах, помогает в строительстве важных объектов для жителей района. На предприятии работают 169 человек, средняя зарплата – 31000 рублей, сообщил губернатору руководитель предприятия. В 2022 году планируется увеличить производство зерновых, молока, масличных культур и яблок.

«Аграрии не подведут. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, предприятие работает стабильно, люди получают зарплату, есть долгосрочные планы развития. Высокоинтенсивные сады, строительство современных хранилищ, переработка яблок – все это даст новые рабочие места жителям. Будем поддерживать наших сельхозпроизводителей», — сказал Игорь Артамонов