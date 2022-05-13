Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов провёл рабочую встречу с руководителем проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» нацпроекта «Экология» Максимом Корольковым. Обсуждалась проделанная в регионе работа по снижению уровня загрязнения воздуха, в том числе за счёт внедрения новых экологичных технологий и модернизации производства крупными промышленными предприятиями.

В ходе беседы было отмечено, что в 2019-2021 годах выбросы загрязняющих веществ в Липецке снижены на 4%, что соответствует достижению показателя федерального проекта «Чистый воздух». «Экология у нас всегда в повестке дня, для региона это важный вопрос, который планомерно и комплексно решается. Мы фиксируем положительный результат данной работы, и жители это подтверждают. Количество жалоб на загрязнение атмосферного воздуха в Липецке в прошлом году сократилось почти в три раза», – отметил руководитель региона Игорь Артамонов.

Начальник областного управления экологии и природных ресурсов Галина Рощупкина сообщила, что для повышения информированности населения о состоянии окружающей среды запущен дополнительный ресурс – LED-экраны с демонстрацией результатов мониторинга атмосферного воздуха. Они заработали с сегодняшнего дня.

Также стороны обсудили реализацию Комплексного плана снижения выбросов загрязняющих веществ в Липецке. Он предполагает, в том числе, обновление подвижного состава общественного транспорта. Максим Корольков сообщил, что ожидается положительное решение по заявке от Липецкой области. Предполагается, что регион получит свыше миллиарда рублей на закупку новых автобусов.