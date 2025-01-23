Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов встретился с руководителем Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Ольгой Кобяковой. Цель рабочей поездки академика РАН — оценка уровня оказания медпомощи в регионе. Вместе с командой экспертов руководитель федерального ведомства посетила две поликлиники и больницу в Липецке.

В поликлинике №5 в Липецке Ольга Кобякова отметила работу службы неотложной помощи и отделения профилактики. «Неотложка» разгрузила терапевтов: взяла на себя вызовы на дом. Участковые врачи работают только на приёмах и могут принять больше пациентов. Диспансеризацию и профосмотры можно пройти в любое время, даже поздним вечером или в выходной.

У докторов липецкой поликлиники №7 есть ИИ-помощники, как и во многих других медучреждениях региона. Нейросети анализируют рентген-снимки и ставят предварительные диагнозы по итогам первичного приёма. Есть система голосового ввода, которая помогает заполнять карты и бумаги.

На базе Липецкой областной клинической больницы планируется создание Центра кардиохирургии. Появятся новые операционные, сосудистые хирурги смогут помочь большему количеству пациентов с аритмиями. Продолжат использовать нетравматичные методики (РЧА, криоабляции), хотят делать и операции на открытом сердце.

«На сегодняшний день ЛО занимает 20 строчку по уровню удовлетворённости населения системой здравоохранения среди 89 субъектов РФ. И уровень удовлетворённости жителей находится выше среднего по России. Это оценка людей системы здравоохранения, её нельзя скрыть или придумать», — отмечает Ольга Кобякова после визита в поликлиники и больницу.

Эксперты Минздрава продолжат работу в регионе. За четыре дня они посетят другие медучреждения, включая областной онкодиспансер и перинатальный центр. По итогам работы специалисты составят рекомендации по улучшению оказания медпомощи в Липецкой области и примут участие в разработке новой концепции областного здравоохранения, отмечают в региональном минздраве.

«Возьмём в работу рекомендации федеральных экспертов и продолжим развивать наше здравоохранение. Понимаем, что впереди ещё много работы. Продолжим поддерживать системы оказания экстренной и плановой помощи: закупать дополнительное оборудование для больниц и поликлиник, привлекать докторов благодаря федеральным и региональным программам», — прокомментировал глава региона Игорь Артамонов.