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Игорь Артамонов провел рабочую встречу с руководителями компаний «Мать и дитя», «Кино-Плаза» и главой представительства Федерации Рестораторов и Отельеров в Липецкой области Александром Тюкиным. Они обсудили перспективы развития, уровень заработной платы, меры поддержки.

Собственник и директор МК «Здоровье нации» Наталья Натарова рассказала Игорю Артамонову о проекте, перспективах его развития в регионе и за его пределами. Они рассмотрели возможность более тесного взаимодействия государственной и частной медицины в интересах жителей области.

Директор группы компаний «ВИКИ Синема», собственник фитнес-клуба «World Class-L» Кирилл Федоров рассказал губернатору о реализуемых и планируемых проектах в сфере культуры и отдыха, которые могут помочь развить туризм и привлечь турпоток в Липецкую область.

С заместителем председателя общественного совета при управлении потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Александром Тюкиным Игорь Артамонов обсудил возможность подготовки кадров для сферы общепита в специализированных колледжах.

«Мы обсудили текущую работу предприятий и планы развития. Компании стабильно работают, руководителей интересуют льготные займы, продукты областного фонда поддержки предпринимательства. Мы готовы помогать и оперативно решать любые вопросы», – подчеркнул Игорь Артамонов.