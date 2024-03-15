Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел встречу с руководителями региональных предприятий: АО «Рафарма», «Опалубочные системы», ООО «Липецкий силикатный завод», ООО «МСО». Они обсудили перспективы развития предприятий, важные вопросы производства и стратегии сотрудничества.

Генеральный директор АО «Рафарма» Владимир Ильюшин рассказал Игорю Артамонову о деятельности фармацевтического комплекса по производству лекарственных препаратов. Мощности завода способны обеспечить по отдельным позициям высококачественных и эффективных антибиотиков и противоопухолевых препаратов от 15% до 100% рынка лекарственных средств России по цене в 1,5-2 раза ниже импортных аналогов. На производстве трудятся около 400 человек, есть 20 вакансий.

Завод «Опалубочные системы» – это высокотехнологичное предприятие, со штатом почти в 700 человек, занимающее ведущее место среди российских производителей опалубочных систем для монолитного строительства. Акционер АО ГК ПСК Александр Мельник рассказал, что завод внедряет новые технологии и современное оборудование, повышает квалификацию специалистов и поддерживает высокий темп производства. Продукция предприятия применяется в строительстве объектов энергетической, промышленной, транспортной сфер. Среди них объекты Госкорпорации Росатом, вантовые мосты «Русский» и «Золотой Рог» во Владивостоке, Крымский мост, искусственные сооружения ЗСД, ЦКАД, автомобильной трассы М12, комплекс высотных зданий Москва-Сити и Лахта-Центр, Космодром Восточный, объекты специального строительства Министерства обороны, Росгвардии, ФСБ и МЧС России. ЗАО «Опалубочные системы» является участником нацпроекта «Производительность труда».

ООО «Липецкий силикатный завод» – один из крупнейших предприятий строительного комплекса Липецка. Производит кирпич силикатный, блоки из ячеистого бетона, песок для строительных работ. Основные покупатели продукции – строительные компании Липецкой, Рязанской, Московской, Тамбовской, Тульской областей. Компания входит в рейтинг 100 лучших предприятий строительных материалов и стройиндустрии . Завод также является участником нацпроекта «Производительность труда». Здесь трудоустроено около 300 человек

Дмитрий Артюхин, учредитель ООО «МСО» рассказал губернатору, что начиная с 2004 года предприятие выполняло ремонты оборудования в нескольких цехах крупнейшего предприятия региона. Сегодня участвует в строительстве новых объектов, производит работы по ремонту основного механического, энергетического оборудования, зданий и сооружений, антикоррозионной защите в сталеплавильных, прокатных и вспомогательных цехах.

«Предприятия развиваются, планируют запускать новые линии, реализуют проекты по импортозамещению. В регионе недавно открыли Центр молодёжной карьеры. Хотелось бы, чтобы компании наладили сотрудничество с ним, знакомили школьников и студентов с производствами. Это легко сделать с помощью VR-очков и других технологий, которые есть в центре. Также необходимо вести более активную работу с колледжами по подготовке кадров», – сказал Игорь Артамонов.