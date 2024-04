Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов провел встречу с руководителями региональных предприятий: ООО «Кофе Вей», ООО фабрика НХП «Елецкие кружева», ООО «Кривец-Птица». Они обсудили перспективы развития предприятий и стратегии сотрудничества.

Основатель и генеральный директор COFFEE WAY FAMILY Сергей Бунцевич рассказал о деятельности группы компаний, работающих в сфере гостеприимства. Это 208 кофеен Coffee Way, в том числе 159 франчайзинговых, ресторанные концепции в центре Липецка The Eda, ресторан кавказской кухни AIVA, две городские пекарни Urban Baker, пекарской цех, заготовочные и кондитерские цеха Zavod by Coffee Way, а также производство по обжарке кофе Manufaktura by Coffee Way. Суммарно на этих предприятиях трудятся более 450 работников. Специалистов по профилю «Бариста» обучают сами. В планах – наладить взаимодействие с учреждениями СПО региона в вопросах подготовки кадров, а также расширить фабрику-кухню, готовящую продукцию категорий «фреш» и «экстра-фреш».

Генеральный директор фабрики «Елецкие кружева» Мария Карлина рассказала губернатору о производстве изделий народных художественных промыслов. Продукция фабрики представлена в 69 регионах России, а ассортимент насчитывает более 6 тысяч наименований. Численность работников составляет 84 человека. Продумываются проекты по открытию фирменных магазинов в регионах и модернизации оборудования.

«Подобные предприятия должны развивать экономический потенциал своей туристической привлекательности, – проводить мастер-классы, изготавливать доступную сувенирную продукцию, создавать музеи. Даже станки, которые с производственной точки зрения устарели, имеют историческую ценность», – посоветовал Игорь Артамонов.

Генеральный директор ООО «Кривец-Птица» Михаил Васильев рассказал о работе промышленного комплекса по изготовлению продукции из индейки. Компания производит более 50 наименований, имеет 60 магазинов в шести регионах: Липецкой, Белгородской, Курской, Орловской, Московской областях и в Санкт-Петербурге. В планах – модернизация и расширение цеха по производству мясных полуфабрикатов. Кроме того, компания с прошлого года при поддержке Минсельхоза РФ занялась новым направлением – садоводством. В 2023 году было высажено 20 гектаров вишни. В текущем – будет посажено 50 гектаров ягодных кустарников.

Все предприниматели являются получателями государственной поддержки. Это субсидии и гранты управления экономического развития Липецкой области, льготные займы Липецкого областного фонда поддержки МСП, образовательные и консультационные мероприятия центра «Мой бизнес». «Компании, которые являются добросовестными налогоплательщиками, работодателями, исполняющими перед своими сотрудниками все обязательства, которые ведут свой бизнес с соблюдением всех норм и законов, всегда могут рассчитывать на поддержку государства и региона», – отметил губернатор.